Pakistan'da mahkeme eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri çıkardı - Son Dakika
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Pakistan'da mahkeme eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri çıkardı

01.10.2022 20:25
Pakistan'da mahkeme eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri çıkardı

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han hakkında açılan terör suçlamalarıyla ilgili davada tutuklama emri verdi.

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han hakkında açılan terör suçlamalarıyla ilgili davada tutuklama emri verdi.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Margalla bölgesi yerel sulh hakimi, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri Han hakkında tutuklama emri çıkardı.

Mahkeme,1 Eylül'de Han'ın geçici kefalet süresini 12 Eylül'e kadar uzatmıştı.

Han hakkında işlem başlatılmıştı

Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han hakkında 21 Ağustos'ta, "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında işlem başlatılmıştı.

Söz konusu işlemde, Han'ın "Yargıç Zeba Çaudri, İslamabad Emniyet Müdürü ve onun yardımcısını tehdit ve terörize ettiği" belirtilmişti.

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Kaynak: AA

İmran Khan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da mahkeme eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri çıkardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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