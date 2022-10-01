Söz konusu işlemde, Han'ın "Yargıç Zeba Çaudri, İslamabad Emniyet Müdürü ve onun yardımcısını tehdit ve terörize ettiği" belirtilmişti.

Kaynak: AA

İmran Khan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da mahkeme eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri çıkardı - Son Dakika

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