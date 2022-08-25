Pakistan'da mahkeme eski Başbakan Han'ın geçici kefalet talebini kabul etti - Son Dakika
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Pakistan'da mahkeme eski Başbakan Han'ın geçici kefalet talebini kabul etti

25.08.2022 12:36
Pakistan'da mahkeme eski Başbakan Han'ın geçici kefalet talebini kabul etti

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han'ın, hakkındaki terör suçlamalarıyla ilgili geçici kefalet talebini kabul etti.

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han'ın, hakkındaki terör suçlamalarıyla ilgili geçici kefalet talebini kabul etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri Han, hakkındaki terör suçlamalarıyla ilgili başkent İslamabad'daki Terörle Mücadele Mahkemesine gitti.

Mahkeme, Han'ın avukatının kefalet talebini kabul etti. Kararda, Han'a 1 Eylül'e kadar geçici kefalet verilmesine ve eski Başbakanın 100 bin Pakistan rupisi (8 bin 336 TL) ödemesine hükmedildi. Bu, Han'ın 1 Eylül'e kadar gözaltına alınamayacağı anlamına geliyor.

Mahkeme dışında Han'a destek için toplanan PTI destekçileri, koalisyon hükümeti karşıtı sloganlar attı.

"Muz Cumhuriyeti" benzetmesi

Mahkemenin ardından açıklamalarda bulunan Han, herhangi bir isim vermeden, karar vericilerin ülkeyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

Han, partisinin üst düzey isimlerinden Şahbaz Gill'in gözaltında cinsel istismar ve işkenceye maruz kaldığını ve buna sebep olanlara karşı yasal yollardan harekete geçeceğini söylediği için hakkında terör suçlamalarıyla ilgili işlem başlatıldığını ifade etti.

Bu durumun ülkeyi gülünç duruma düşürdüğünü belirten Han, olayın dünyaya yayılmasıyla Pakistan'ın "Muz Cumhuriyeti" olarak resmedildiğini aktardı.

Han hakkında işlem başlatılmıştı

Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han hakkında 21 Ağustos'ta, "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında işlem başlatılmıştı.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, 22 Ağustos'ta Han'a 3 gün süreyle gözaltına alınmasını engelleyen, koruyucu kefalet vermişti.

Mahkeme ayrıca Han hakkında Terörle Mücadele Yasası kapsamında işlem yapıldığını ve bu sebeple PTI liderinden Terörle Mücadele Mahkemesine başvurmasını istemişti.

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Kaynak: AA

İmran Khan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da mahkeme eski Başbakan Han'ın geçici kefalet talebini kabul etti - Son Dakika
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