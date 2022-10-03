Pakistan'da mahkeme, İmran Han hakkındaki davayı düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da mahkeme, İmran Han hakkındaki davayı düşürdü

03.10.2022 14:14
Pakistan'da mahkeme, İmran Han hakkındaki davayı düşürdü

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han'ın mahkemeye hakaretten yargılandığı davayı düşürdü.

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han'ın mahkemeye hakaretten yargılandığı davayı düşürdü.

Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesinde İmran Han'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mahkeme heyeti, Han'ın yazılı özrünü kabul etti ve eski Başbakan'ın mahkemeye hakaretten yargılandığı davayı düşürdü.

Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri Han, mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, karardan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ağustosun 20'sinde bir mitingde yaptığı açıklama sonrası mahkemeye hakaretten Han hakkında dava açılmıştı. Han, polis yetkililerini ve bir kadın yargıcı tehdit etmekle suçlanmıştı.

Hükümet tarafından Han'a karşı açılan davada bir başka mahkeme, 1 Ekim'de terör suçlamalarıyla ilgili Han hakkında tutuklama kararı vermişti. Han'ın kefalet başvurusunun kabul edilmesi üzerine karar uygulanmamıştı. Han'ın bu davadaki duruşmasının 7 Ekim'de görülmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
İslamabad'da Gökyüzü, Çin'in Ulusal Günü'nde Dostluğun Renkleriyle Aydınlandı İslamabad'da Gökyüzü, Çin'in Ulusal Günü'nde Dostluğun Renkleriyle Aydınlandı Yalova haberleri! Altınova'dan Pakistan'a yardım eli Yalova haberleri! Altınova'dan Pakistan'a yardım eli
Kaynak: AA

İmran Khan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da mahkeme, İmran Han hakkındaki davayı düşürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı
20:47 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor
20:43 İngiltere'de kadınlara en çekici meslek soruldu! İşte şaşkınlık yaratan anket sonuçları
20:35 Defne Samyeli'nin yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı
20:23 Ünlü futbolcu Gerrard'ın kızı ve kartel liderinin oğluyla aşk yaşıyor!
20:19 Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış!
19:51 Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor
19:40 Öldürülen müzisyen Onur Şener'le ilgili duygulandıran gerçek ortaya çıktı!
19:31 Galatasaraylı Mertens şaşkınlık yarattı! 16 senedir başına gelmeyen geldi
19:22 ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesine Türkiye'den kınama geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 21:49:13. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'da mahkeme, İmran Han hakkındaki davayı düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement