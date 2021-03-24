Pakistan'da mahkeme, muhalefetin senato başkanlığı seçimi dolayısıyla yaptığı itirazı reddetti - Son Dakika

Pakistan'da Yüksek Mahkeme, muhalefetteki Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) senato başkanlığı seçiminde kendi adayları lehine verilen 7 oyun geçersiz sayılmasına yaptığı itirazı, "mahkeme parlamentonun işleyişine müdahale etmez" gerekçesiyle reddetti.

İslamabad Yüksek Mahkemesi heyeti, senato başkanlığı seçiminde muhalefet partilerinin ortak adayı Yusuf Rıza Gilani'nin avukatı aracılığıyla yaptığı itirazı değerlendirdi.

Gilani'nin itirazını "kabul edilemez" bulan mahkeme heyeti, parlamentonun işleyişine müdahale edemeyeceği gerekçesiyle itirazı reddetti.

Mahkeme heyeti ayrıca, siyasi partilerin ve milletvekillerinin kendi meselelerini kendi aralarında çözüme kavuşturmaları gerektiğini ve yargının buna dahil edilmemesinin umulduğunu vurguladı.???????

???????- Muhalefet 23 Mart'ta itiraz etmişti

Senato başkanlığı seçiminde muhalefet partilerinin ortak adayı Yusuf Rıza Gilani, 23 Mart'ta avukatı aracılığıyla İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne lehine verilen ancak geçersiz sayılan 7 oyun geçerli sayılması ve senato başkanlığının onaylanması talebiyle mahkemeye başvurmuştu.

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun oğlu ve PPP lideri Bilawal Butto Zerdari, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, senato başkanlığı seçiminin gözlerinin önünde "çalındığını" belirterek, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz, 11 muhalefet partisinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) ile İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman ve başka muhalefet liderleriyle görüştüğünü, seçimi tersine çevirmek için mahkemeye gitmeye karar verdiklerini açıklamıştı.

Senato başkanlığı seçimini Muhammed Sadık Sanjrani kazanmıştı

12 Mart'ta gerçekleştirilen senato başkanlığı seçimini, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) adayı Muhammed Sadık Sanjrani kazanmıştı.

Seçimi yöneten Senatör Seyid Muzaffer Hüseyin Şah, PTI'nın adayı Sanjrani'nin 48 oy, PDM ittifakının adayı eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani'nin ise 42 oy aldığını açıklamıştı.

Şah, 8 oyun ise yanlış mühürleme nedeniyle geçersiz sayıldığını söylemişti. Söz konusu 8 oydan 7'si Gilani'nin lehineydi. Geçersiz oylardan biri hem Gilani hem de Sanjrani'ye verilmişti.