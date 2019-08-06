Son Dakika Haberleri: Pakistan'da markette patlama: 3 ölü
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Pakistan'da markette patlama: 3 ölü

1 saat önce

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir markette meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Pakistan'da markette patlama: 3 ölü, System.String[]
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir markette meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da bir markette gerçekleşen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar Ketta Hastanesine kaldırıldı. Belucistan Başbakanı Jamal Kamal Khan patlamayı kınadı. Pakistan Başbakanı İmran Khan da üzüntüsünü dile getirdi ve ilgili makamlardan bir rapor istedi. Khan ayrıca, yaralılara mümkün olan en iyi sağlık hizmetinin sağlanması için yetkilileri yönlendirdi. Ketta polisi, bombalı saldırının Şii mezhebine mensup Hazara halkına yönelik gerçekleştirildiğini söyledi. Olayı henüz üstlenen olmadı.
(İHA)
Pakistan, Ketta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:05 Kaynak: İHA
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