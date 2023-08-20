Pakistan'da mayın patlaması sonucu 13 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Pakistan'da mayın patlaması sonucu 13 işçi hayatını kaybetti

Pakistan\'da mayın patlaması sonucu 13 işçi hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 20.08.2023 23:00

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kuzey Veziristan bölgesinde işçileri taşıyan bir minibüsün kara mayınına çarpması sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğü bildirildi.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kuzey Veziristan bölgesinde işçileri taşıyan bir minibüsün kara mayınına çarpması sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğü bildirildi.

Yetkililer, ülkenin Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde işçileri taşıyan bir minibüsün, cumartesi gecesi Şaval mevkiinde kara mayınına çarptığını belirtti.

Yerel Yönetim Başkanı Rehan Gul, mayının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre minibüsteki 13 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bölge Polis Şefi Naik Muhammed, söz konusu "terör saldırısında" 2 işçinin de yaralandığını söyleyerek, ölü sayısını doğruladı.

İşçileri taşıyan minibüsün, Güney Veziristan bölgesine doğru gittiği bilgisi verilirken, saldırının sorumlusu hakkında açıklama yapılmadı.

2023'ün ilk 6 ayında terör saldırıları yüzde 79 arttı

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

Afganistan, Veziristan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da mayın patlaması sonucu 13 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da mayın patlaması sonucu 13 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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