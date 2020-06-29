Pakistan'da menkul kıymetler borsasına silahlı ve el bombalı saldırı - Son Dakika

Pakistan'da menkul kıymetler borsasına silahlı ve el bombalı saldırı

Pakistan'da menkul kıymetler borsası (PSX) binasına rastgele ateş açarak giren ve beş kişinin ölümüne, üç kişinin yaralanmasına sebep olan dört saldırgan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'da menkul kıymetler borsası (PSX) binasına rastgele ateş açarak giren ve beş kişinin ölümüne, üç kişinin yaralanmasına sebep olan dört saldırgan etkisiz hale getirildi.

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Saldırganlar yerel saatle 10.40 (TSİ 08.00) sularında Karaçi kentinde bulunan PSX'in dış kapısına el bombası attıktan sonra rastgele ateş açarak borsa binasına girdi.

Burada ilk belirlemelere göre biri polis, dördü güvenlik görevlisi beş kişinin ölümüne sebep olan saldırganlar biri sivil üç kişiyi de yaraladı.

Sindh Eyaleti Emniyet Müdürü Müştak Ahmed Mahar, binaya saldıran dört kişinin öldürüldüğünü, emniyet güçlerinin bina içinde ve çevresinde arama başlattığını kaydetti.

Mahar, saldırganların üzerinde aktif görevde bulunmayan polis memurlarının üniformaları olduğunu belirtti.

Karaçi Emniyetinden yapılan açıklamada, tamamı öldürülen saldırganların yanında içinde patlayıcı düzeneği olduğu düşünülen bir çantanın bulunduğu ifade edildi.

PSX Genel Müdürü Abid Ali Habib, yerel medyaya yaptığı açıklamada, saldırganların bina önündeki otopark ve giriş katına ateş açtıklarını söyledi.

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da menkul kıymetler borsasına silahlı ve el bombalı saldırı - Son Dakika

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