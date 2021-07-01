Pakistan'da meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Pakistan'ın Ketta şehrinde askeri araca yakın bir yerde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si asker 6 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, şehrin havalimanı yolunda patlama meydana geldi.
Emniyet yetkilileri, patlamanın askeri araca yakın bir yerde olduğunu ve ilk belirlemelere göre 2'si asker 6 kişinin yaralandığını açıkladı.
Patlamanın sebebini tespit etmeye yönelik çalışmalar sürüyor.
Bununla birlikte bazı basın organlarında hedefin söz konusu askeri araç olduğu belirtiliyor.
Pakistan'da son 2 günde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 5 asker hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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