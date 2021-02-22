Pakistan'da militanlar 4 kadın aktivisti pusu kurarak öldürdü - Son Dakika

Pakistan'da militanlar 4 kadın aktivisti pusu kurarak öldürdü

22.02.2021 14:43
Pakistan'da militanlar 4 kadın aktivisti pusu kurarak öldürdü, System.String[]

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde, militanların kadın aktivistleri taşıyan aracın geçişi sırasında düzenlediği saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde, militanların kadın aktivistleri taşıyan aracın geçişi sırasında düzenlediği saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Emniyet yetkilisi İkbal Han, bir grup militanın, bir sivil toplum kuruluşuna bağlı kadın aktivistlerin bulunduğu aracı, Hayber Pahtunhva'nın Afganistan sınırı yakınındaki dağlık Kuzey Veziristan bölgesine bağlı Mir Ali kentinin Epi köyünden geçtiği sırada pusuya düşürdüğünü açıkladı.

Han, saldırıda 4 kadın aktivistin hayatını kaybettiğini, aracın şoförünün de yaralandığını ifade etti.

Kuzey Veziristan Emniyet Müdürü Şafiullah Han, yakınlardaki dağlara kaçtığı düşünülen saldırganların bulunması için arama çalışması başlatıldığını söyledi.

Bu arada emniyet yetkilileri, militanların, aktivistlerin bölgeden geçeceğini önceden haber aldığını ve gizlenerek beklediğini belirtti.

Yetkililer, Mir Ali'den Bannu kentine giderken öldürülen aktivistlerin, evden çalışmak isteyen kadınlara eğitim veren ve kadınları haklarıyla ilgili bilinçlendirmeyi amaçlayan "Sabawoon Pakistani" adlı sivil toplum kuruluşuna bağlı olduğunu duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Veziristan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da militanlar 4 kadın aktivisti pusu kurarak öldürdü - Son Dakika


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