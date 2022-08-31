Pakistan'daki seller, ülkenin tarihi mirasını tehdit ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'daki seller, ülkenin tarihi mirasını tehdit ediyor

31.08.2022 10:24
Pakistan'daki seller, ülkenin tarihi mirasını tehdit ediyor

Pakistan'da milyonlarca kişiyi etkileyen sel felaketi, ülkenin tarihi mirasını da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Pakistan'da milyonlarca kişiyi etkileyen sel felaketi, ülkenin tarihi mirasını da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, hükümet ve sivil toplum kuruluşları muson yağmurları sebebiyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırmak için mücadele ederken, sellerden etkilenen Sindh eyaletinin çeşitli bölgelerindeki tarihi eserler de acil bakıma ihtiyaç duyuyor.

Eyaletteki çok sayıda kale, türbe ve çeşitli tarihi kalıntılar, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Eyaletin Larkana bölgesinde bulunan 5 bin yıllık antik kent Mohenjo Daro sit alanı sel sularından etkilendi.

Yağmurlar, İndus medeniyetinin en büyük şehirlerinden biri olarak bilinen Mohenjo Daro'da kazılan alanlara zarar verdi. Biriken su, antik kentin duvarlarının da eğilmesine yol açtı.

Eyaletin Kazi Ahmed ve Devletpur şehirlerinin yakınındaki Budist anıtı "Thul Mir Rukan", Thatta'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "Makli anıtları" da zarar gören eserler arasında yer aldı.

Yetkililer, sellerin tarihi eserlere büyük ölçekte zarar verdiğini ve şu ana kadar yapılan restorasyonların hasar gördüğünü kaydetti.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1162 kişi ölmüş, 33,4 milyon kişi sellerden etkilenmişti.

YORUMLAR
500
Kazakistan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a insani yardım sağlayacak Kazakistan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a insani yardım sağlayacak Türk Kızılay Pakistan'da gıda yardımlarına devam ediyor Türk Kızılay Pakistan'da gıda yardımlarına devam ediyor DSÖ: Pakistan'daki sellerde 800'den fazla tıbbi tesis hasar gördü DSÖ: Pakistan'daki sellerde 800'den fazla tıbbi tesis hasar gördü
Kaynak: AA

Pakistan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'daki seller, ülkenin tarihi mirasını tehdit ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:09:37. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan'daki seller, ülkenin tarihi mirasını tehdit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement