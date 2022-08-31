Pakistan'daki seller, ülkenin tarihi mirasını tehdit ediyor

Pakistan'da milyonlarca kişiyi etkileyen sel felaketi, ülkenin tarihi mirasını da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, hükümet ve sivil toplum kuruluşları muson yağmurları sebebiyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırmak için mücadele ederken, sellerden etkilenen Sindh eyaletinin çeşitli bölgelerindeki tarihi eserler de acil bakıma ihtiyaç duyuyor.

Eyaletteki çok sayıda kale, türbe ve çeşitli tarihi kalıntılar, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Eyaletin Larkana bölgesinde bulunan 5 bin yıllık antik kent Mohenjo Daro sit alanı sel sularından etkilendi.

Yağmurlar, İndus medeniyetinin en büyük şehirlerinden biri olarak bilinen Mohenjo Daro'da kazılan alanlara zarar verdi. Biriken su, antik kentin duvarlarının da eğilmesine yol açtı.

Eyaletin Kazi Ahmed ve Devletpur şehirlerinin yakınındaki Budist anıtı "Thul Mir Rukan", Thatta'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "Makli anıtları" da zarar gören eserler arasında yer aldı.

Yetkililer, sellerin tarihi eserlere büyük ölçekte zarar verdiğini ve şu ana kadar yapılan restorasyonların hasar gördüğünü kaydetti.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1162 kişi ölmüş, 33,4 milyon kişi sellerden etkilenmişti.