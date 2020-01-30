Pakistan'da minibüs alev aldı: 13 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da minibüs alev aldı: 13 ölü - Son Dakika

Pakistan'da minibüs alev aldı: 13 ölü

6 saat önce

Pakistan'da 20 yolcunun bulunduğu bir minibüsün alev alması sonucu 13 kişi öldü.

Pakistan'da minibüs alev aldı: 13 ölü, System.String[]

Pakistan'da 20 yolcunun bulunduğu bir minibüsün alev alması sonucu 13 kişi öldü.


Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ağaca çarpan bir minibüsün LPG tüpü patladı. Patlama nedeniyle 20 yolcunun bulunduğu minibüs alev aldı. Olayda minibüsteki 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.


Pakistan Başbakanı Imran Khan, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi. - İSLAMABAD

Pakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:58 Kaynak: İHA
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