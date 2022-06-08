Pakistan'da minibüs vadiye düştü: 18 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da minibüs vadiye düştü: 18 ölü, 4 yaralı

08.06.2022 11:36

- Pakistan'da minibüs vadiye düştü: 18 ölü, 4 yaralı Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir minibüsün vadiye düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

- Pakistan'da minibüs vadiye düştü: 18 ölü, 4 yaralı

KETTA - Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir minibüsün vadiye düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta kentinin Qila Saifullah bölgesinde seyir halindeki bir minibüs, vadiye yuvarlandı. Olay yerine polis, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bölge polisinden Hafız Qasim Kakar, feci kazada aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Kakar, bölgenin arazi yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü aktardı.

Pakistan'da minibüs vadiye düştü: 18 ölü, 4 yaralı
Pakistan'da minibüs vadiye düştü: 18 ölü, 4 yaralı
Pakistan'da minibüs vadiye düştü: 18 ölü, 4 yaralı
Pakistan'da minibüs vadiye düştü: 18 ölü, 4 yaralı
Pakistan'da minibüs vadiye düştü: 18 ölü, 4 yaralı
Pakistan'da minibüs vadiye düştü: 18 ölü, 4 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da minibüs vadiye düştü: 18 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da minibüs vadiye düştü: 18 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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