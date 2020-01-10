Pakistan'da minibüs yangını: 6 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Pakistan'da bir minibüsün alev almasıyla çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



Pakistan'ın Karaçi kentinde bir minibüsün alev alması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Kurtarma ekiplerinin yaptığı açıklamada, ölenler arasında 1 kadın ve 4 çocuk olduğu bildirildi. Polisin açıklamasına göre, yanan minibüse çarpan bir çekiciyi de alevler sardı.



Yangının nedenini öğrenmek için bomba imha ve itfaiye ekipleri olay yerine çağırılırken, kazanın nedeni ortaya çıkarılamadı. - KARAÇİ