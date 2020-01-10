Pakistan'da minibüs yangını: 6 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da minibüs yangını: 6 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Pakistan'da minibüs yangını: 6 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Pakistan'da bir minibüsün alev almasıyla çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Pakistan'da bir minibüsün alev almasıyla çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir minibüsün alev alması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Kurtarma ekiplerinin yaptığı açıklamada, ölenler arasında 1 kadın ve 4 çocuk olduğu bildirildi. Polisin açıklamasına göre, yanan minibüse çarpan bir çekiciyi de alevler sardı. Yangının nedenini öğrenmek için bomba imha ve itfaiye ekipleri olay yerine çağırılırken, kazanın nedeni ortaya çıkarılamadı.

(Abid Mazhar/İHA)

Pakistan'da minibüs yangını: 6 ölü, 5 yaralı

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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