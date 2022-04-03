Pakistan'da muhalefet, güvensizlik oylamasının reddedilmesini mahkemeye taşıyor - Son Dakika
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Pakistan'da muhalefet, güvensizlik oylamasının reddedilmesini mahkemeye taşıyor

03.04.2022 14:05
Pakistan'da muhalefet, güvensizlik oylamasının reddedilmesini mahkemeye taşıyor

Pakistan'da muhalefet partileri, güvensizlik oylamasının Meclis Başkanlığınca reddedilmesini Anayasa'ya aykırı bularak Yüksek Mahkemeye başvuracaklarını bildirdi.

Pakistan'da muhalefet partileri, güvensizlik oylamasının Meclis Başkanlığınca reddedilmesini Anayasa'ya aykırı bularak Yüksek Mahkemeye başvuracaklarını bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilaval Butto Zerdari, Başbakan İmran Han'ı görevden düşürmek için yeteri kadar oya sahip olduklarını belirterek, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri'nin Anayasa'ya aykırı şekilde güvensizlik oylamasını reddettiğini ifade etti.

Zerdari, Suri'nin Anayasa'yı ihlal ettiğini ve muhalefet bloğunun avukatlarının güvensizlik oylamasının bugün gerçekleştirilmesi için Yüksek Mahkemeye gittiğini belirtti.

Geo News televizyonundaki habere göre, Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, ordunun ülkede bugün yaşanan siyasi gelişmelerle hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

Meclis feshedildi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han'ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirilmişti.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadeleri yer alıyor.

Erken seçim

Anayasa'nın 58. maddesine göre, cumhurbaşkanı, başbakanın tavsiyesiyle Meclisi feshedebilir. Ülke tarihinde 1977'de Zülfikar Ali Butto, 1993'te Navaz Şerif'in tavsiyesiyle dönemin Cumhurbaşkanları meclisi feshetmişti.

Meclisin feshedilmesinin ardından 90 günde seçime gidilir ve bu süreçte ülkeyi muhalefet partilerinin de katkısıyla oluşturulan geçici hükümet yönetir.

Mevcut Başbakan ise geçici hükümet, başbakanı atayıncaya kadar görevine devam edebilir.

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Muhalefet, Pakistan, Başbakan, Anayasa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da muhalefet, güvensizlik oylamasının reddedilmesini mahkemeye taşıyor - Son Dakika


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