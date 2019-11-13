Son Dakika Haberleri: Pakistan'da muhalefet, hükümet karşıtı gösterilerde B planına geçecek
Son Dakika Güncel Pakistan'da muhalefet, hükümet karşıtı gösterilerde B planına geçecek - Son Dakika

Pakistan'da muhalefet, hükümet karşıtı gösterilerde B planına geçecek

7 saat önce

Pakistan'da 27 Ekim'den bu yana muhalefetin hükümet karşıtı protestolarını düzenleyen İslam Alimleri Cemiyeti-Fazl (JUI-F) lideri Mevlana Fazlurrahman, taleplerin karşılanmaması nedeniyle "B Planı"nın uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Pakistan'da muhalefet, hükümet karşıtı gösterilerde B planına geçecek, System.String[]

Pakistan'da 27 Ekim'den bu yana muhalefetin hükümet karşıtı protestolarını düzenleyen İslam Alimleri Cemiyeti-Fazl (JUI-F) lideri Mevlana Fazlurrahman, taleplerin karşılanmaması nedeniyle "B Planı"nın uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Karaçi'de başlayan ve 1 Kasım'da başkent İslamabad'a ulaşan Özgürlük Yürüyüşü ile hükümetin istifasını isteyen muhalefet partilerine öncülük eden Fazlurrahman, 2 haftayı aşan gösteriler sonucunda, muhalefetin taleplerinin karşılanmaması üzerine yeni bir strateji uygulayacaklarını söyledi.

Hükümeti "seçimde usulsüzlük yapmakla" eleştiren Fazlurrahman, 1 Kasım'dan bu yana İslamabad'da oturma eylemi yaptıklarını hatırlatarak, "Burada oturmamız A planıydı. Şimdi B planını uygulamaya başlayacağız." diye konuştu.

B planı, ülkenin önemli yollarının kapatılmasını kapsıyor

Pakistan medyasının JUI-F kaynaklarından edindiği bilgiye göre, B planı, ülkenin önemli yollarıyla başkentin önemli noktalarının kapatılmasını kapsıyor. Planın tüm eyaletlerdeki JUI-F yetkilileriyle görüşmenin ardından hayata geçmesi bekleniyor.

İslamabad polisi, hükümet binalarının bulunduğu bölgelere ve ana yollara girişi engellemek için güvenlik önlemlerini artırdı.

Kentte görev yapan polis sayısı artırılırken bazı yollar protestoların başladığı günden beri konteynerlerde kapalı tutuluyor.

Pakistan, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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