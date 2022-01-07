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Pakistan'da muhalefet ile iktidar arasında dış kaynaklar tartışması - Son Dakika

Pakistan'da muhalefet ile iktidar arasında dış kaynaklar tartışması

07.01.2022 20:33
Pakistan'da muhalefet ile iktidar arasında dış kaynaklar tartışması

Pakistan'da iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI), yabancı uyruklulardan ve şirketlerden aldığı fonları Seçim Komisyonundan gizlemeye çalıştığına yönelik iddialar muhalefet ile hükümeti karşı karşıya getirdi.

Pakistan'da iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI), yabancı uyruklulardan ve şirketlerden aldığı fonları Seçim Komisyonundan gizlemeye çalıştığına yönelik iddialar muhalefet ile hükümeti karşı karşıya getirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başbakan İmran Han'a yönelik yasal eylem başlatılması çağrısında bulundu.

Şerif, eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e uygulanan yasaların Başbakan Han'a neden uygulanmayacağını sorguladı.

"Han'ın yasal olarak yalancılığının ve hırsızlığının kanıtlandığını" belirten Şerif, Başbakanı istifaya çağırdı.

Hükümet karşıtı yürüyüş kararı

Muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilawal Butto Zerdari de Seçim Komisyonu'na PTI'ya karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

Zerdari ayrıca 27 Şubat'ta iktidardaki hükümete karşı Karaçi'den İslamabad'a doğru yürüyüşe geçeceklerini duyurdu.

Öte yandan, hükümet, suçlamaları kabul etmeyerek, Seçim Komisyonu'ndan hiçbir şey gizlenmediğini belirtiyor.

Başbakan Han, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Seçim Komisyonu'nun raporunu memnuniyetle karşıladığını ifade etmişti. Han, sürecin burada durmaması ve daha fazla partinin hesaplarının incelenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Farklı ülkelerden fonlar

PTI'nın yabancı kaynaklarını araştırmak için 2018'de oluşturulan Seçim Komisyonu İnceleme Komitesi tarafından hazırlanan raporda, PTI'nın dış kaynaklı fonları gizlemek için yanlış bilgiler sunduğu belirtilmişti.

Raporda, PTI'nın yabancı uyruklulardan ve şirketlerden fon aldığını Seçim Komisyonundan gizlemeye çalıştığı ileri sürülerek, partinin 26 banka hesabı bulunduğu, 2008'den 2013'e kadar gizlenen fon miktarının 1,33 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 7,5 milyon dolar) değerinde olduğu iddiasına yer verilmişti.

Raporda, Başbakan İmran Han'ın partisinin ABD'nin yanı sıra Dubai, İngiltere, Avrupa, Danimarka, Japonya, Kanada, Avustralya ve farklı diğer ülkelerden de fon aldığı, Avrupa ve İngiltere'den gelen fonlara ilişkin bilgi edinilemediği kaydedilmişti.

Dava 2014'ten bu yana sürüyor

PTI'nın yabancı kaynaklarına ilişkin dava 2014'ten bu yana sürüyor.

Bu kapsamda, Mart 2018'de PTI'nın yurt dışı kaynaklarının incelenmesi için Seçim Komisyonu bünyesinde İnceleme Komitesi oluşturulmuştu. İnceleme Komitesi, konuyla ilgili raporunu Seçim Komisyonuna Aralık 2021'de sunmuştu.

İktidardaki PTI'ya yönelik iddialar arasında yasa dışı finansman kaynakları, partinin yurt içi ve dışındaki banka hesaplarının gizlenmesi, kara para aklama ve Orta Doğu ülkelerinden yasa dışı bağışlar almak için PTI üyelerinin özel banka hesaplarının paravan olarak kullanılması yer alıyor.

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Muhalefet, Pakistan, Başbakan, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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