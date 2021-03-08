Pakistan'da muhalefet partilerinden Başbakan Han'a güvenoyu eleştirisi - Son Dakika

Pakistan'da muhalefet partilerinden Başbakan Han'a güvenoyu eleştirisi

08.03.2021 17:59
Pakistan'da muhalefet partilerinden Başbakan Han'a güvenoyu eleştirisi, System.String[]

Pakistan'da muhalefet partileri, Başbakan İmran Han'ın parlamentodan aldığı güvenoyunu reddettiklerini bildirdi.

Pakistan'da muhalefet partileri, Başbakan İmran Han'ın parlamentodan aldığı güvenoyunu reddettiklerini bildirdi.

Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) çatısı altında toplanan 11 muhalefet partisi (PDM) ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, 6 Mart'taki parlamento oturumunu ve Han'ın aldığı güvenoyunu kabul etmediklerini açıkladı.

Rehman, güvenoyu oylamasının cumhurbaşkanı tarafından başbakanın çoğunluğu sağlayamadığını düşündüğünde yapılabileceğine işaret ederek, güvenoyu için parlamento oturumu gerçekleştirilmesine yönelik çağrının "sahte başbakan" tarafından yapıldığını söyledi.

Milletvekillerinin oy vermeye zorlandığını iddia eden Rehman, güvenoyu oylamasını oyun olarak nitelendirdi.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz ile eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun oğlu ve Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilawal Butto Zerdari de Han'ın kazandığı güvenoyunu reddettiklerini açıkladı.

Navaz, Han'ın günlerinin sayılı olduğunu ve iktidarını korumak için mümkün olan her yolu denediğini belirtti.

Güvenoyunun "sahte" olduğunu ve bir anlamı olmadığını ifade eden Navaz, parlamento localarının silahlı askerlerin devriye attığı bir sığınağa dönüştüğünü ve oylamanın silah zoruyla güvence altına alındığını iddia etti.

Kavmi Vatan Partisi lideri Aftab Ahmed Han Şerpao ise Başbakan Han'ın halkın güvenini yitirdiğini dile getirerek, yeni seçim çağrısında bulundu.

???????Başbakan İmran Han, ülkesinde 3 Mart'ta düzenlenen senato seçiminin ardından muhalefetten gelen istifa çağrıları üzerine kendi isteğiyle parlamentoda 6 Mart'ta yapılan güven oylamasında 178 oy almıştı.

Han, parlamentodan güven oyu için gereken 172 sınırını 6 oy farkla geçmişti.

PDM 20 Eylül 2020'de kuruldu

20 Eylül 2020'de oluşturulan PDM, ordunun 2018 seçimlerinde "hile" ile Başbakan Han liderliğindeki PTI'yı iktidara getirdiğini öne sürüyor.

Hareketin temsilcileri, Başbakan Han'ın istifasını ve seçimlerin "adil" şekilde yeniden yapılmasını talep ediyor.

PDM hareketinin hükümeti istifaya zorlamak için 26 Mart'ta İslamabad'da geniş çaplı yürüyüş düzenlemesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da muhalefet partilerinden Başbakan Han'a güvenoyu eleştirisi - Son Dakika


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