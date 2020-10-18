Pakistan'da muhalefet partilerinin hükümet karşıtı mitingleri sürüyor - Son Dakika

Pakistan'da muhalefet partilerinin hükümet karşıtı mitingleri sürüyor

18.10.2020 20:31
Pakistan'da muhalefet partilerinin hükümet karşıtı mitingleri sürüyor, System.String[]

Pakistan'da bir araya gelen 11 muhalefet partisinin hükümet karşıtı mitingleri devam ediyor.

Pakistan'da bir araya gelen 11 muhalefet partisinin hükümet karşıtı mitingleri devam ediyor.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) çatısı altında toplanan ve 16 Ekim'de Gujranwala şehrinde ilk mitinglerini düzenleyen siyasi partiler ikinci gösterileri için Karaçi'de bir araya geldi.

Mitinge katılanlar arasında Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz, Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilawal Butto Zerdari, İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, Pahtunhva Milli Avami Partisi (PKMAP) lideri Mahmud Achakzai, bağımsız milletvekilleri, politikacılar ve aktivistler bulunuyor.

Meryem Navaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, PDM'nin öncelikli amacının 2018 seçimlerinde halkın "çalınan" oylarının mukaddesliğini yeniden sağlamak olduğunu söyledi.

PKMAP lideri Achakzai ise ittifakın yeni bir Pakistan oluşturmak için yola çıktığını dile getirdi.

Öte yandan, PPP lideri Zerdari, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, muhalefetin işsizlik, enflasyon ve yoksulluğa karşı sokaklara indiğini belirtmişti.

PDM'nin bir sonraki mitinginin 25 Ekim'de Ketta şehrinde yapılması bekleniyor.

Polis sıkı önlemler aldı

PDM'nin mitingi için polis sıkı önlemler aldı.

Karaçi Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 binin üzerinde güvenlik gücünün mitingde görevlendirildiği, çok sayıda yolun güvenlik nedeniyle kapatıldığı belirtildi.

Basında, mitinge binlerce kişinin katıldığı belirtiliyor.

Şerif'in açıklamalarına Han'dan tepki

Gujranwala'daki mitinge Londra'dan görüntülü olarak katılan eski Başbakan Navaz Şerif, konuşmasında, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva ve Servislerarası İstihbarat Kurumu (ISI) Başkanı Korgeneral Faiz Hamid'e "kendisinin görevden alınması" ve mevcut Başbakan İmran Han'ın "iktidara getirilmesiyle" ilgili suçlamalar yöneltmişti.

Başbakan Han, dün yaptığı açıklamada, Şerif'in ifadelerine tepki göstermiş ve onu ülkeye getirip demir parmaklıklar arkasına göndermek için her türlü çabayı göstermeye söz verdiğini kaydetmişti.

Şerif'in bugünkü mitinge internet üzerinden görüntülü katılmayacağı belirtiliyor.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de bugün yaptığı açıklamada, PDM'nin geçici olduğunu ifade ederek, söz konusu ittifakın bir bayrağı, lideri ve ideolojisi olmayan, yapay bir oluşum olduğunu söyledi.

PDM, 20 Eylül'de oluşturuldu

20 Eylül'de oluşturulan PDM hareketi, ordunun 2018 seçimlerinde "hile" ile Başbakan İmran Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi Partisini (PTI) iktidara getirdiğini ve hükümetin askerin bir "kuklası" olduğunu öne sürüyor.

PDM'nin gelecek haftalarda ülke çapında miting, protesto ve halka açık toplantılar yapması bekleniyor.

Hareketin temsilcileri, Ocak 2021'de başkent İslamabad'a yürüyüşe çıkmadan önce Başbakan Han'ın istifasını talep ediyor.

Muhalefet, Pakistan, Hükümet, Han, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da muhalefet partilerinin hükümet karşıtı mitingleri sürüyor - Son Dakika

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