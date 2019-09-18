Son Dakika Haberleri: Pakistan'da muhalefet partisi PPP lideri Hurşid Şah yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Haber

Pakistan'da muhalefet partisi PPP lideri Hurşid Şah yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı

57 dakika önce

Pakistan'da muhalefetteki PPP Partisi lideri ve aynı zamanda eski Çalışma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Din İşleri Bakanlığı yapan Hurşid Şah, yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı

Pakistan'da muhalefet partisi PPP lideri Hurşid Şah yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı, System.String[]

Pakistan Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB), muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri, milletvekili ve eski Bakan Hurşid Şah'ı, 'kaynağı belirsiz mülk edindiği ve geliri ile orantısız şekilde zenginleştiği' gerekçesiyle gözaltına aldı.


Başkent İslamabad yakınlarındaki Ravalpindi kentindeki NAB ofisinde gözaltında tutulan Şah'ın, yarın (19 Eylül) hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Milletvekili, Pakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netanyahu, sandık çıkış anketlerine göre koalisyon için gerekli çoğunluğu elde edemedi
Zürih polisinin başlattığı #TetrisChallenge dünyaya yayılarak, çılgınlığa dönüştü Meksika'da uyuşturucu savaşlarında öldürülüp mezarlara gömülen 41 ceset bulundu Market çalışanları, yanlış yere park eden sürücünün arabasını alışveriş sepetleriyle sardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 20:27:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan'da muhalefet partisi PPP lideri Hurşid Şah yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]