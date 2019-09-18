Pakistan'da muhalefet partisi PPP lideri Hurşid Şah yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı

Pakistan Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB), muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri, milletvekili ve eski Bakan Hurşid Şah'ı, 'kaynağı belirsiz mülk edindiği ve geliri ile orantısız şekilde zenginleştiği' gerekçesiyle gözaltına aldı.



Başkent İslamabad yakınlarındaki Ravalpindi kentindeki NAB ofisinde gözaltında tutulan Şah'ın, yarın (19 Eylül) hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.