Pakistan'da muhalefet partisinin gösterisi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika
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Pakistan'da muhalefet partisinin gösterisi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı

08.03.2022 15:25
Pakistan'da muhalefet partisinin gösterisi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da muhalefetteki Pakistan Halk Partisinin (PPP) protesto amaçlı gösterisi sebebiyle güvenlik önlemleri artırıldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da muhalefetteki Pakistan Halk Partisinin (PPP) protesto amaçlı gösterisi sebebiyle güvenlik önlemleri artırıldı.

İslamabad'da parlamento binası, bakanlıklar ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu kırmızı bölgenin girişi konteynerler ile kapatıldı.

Yine parlamentoya çıkan yollar da trafiğe kapatılırken, çevreye çok sayıda güvenlik gücü konuşlandırıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, PPP'den senatör Mustafa Navaz Khokhar, bugün 16.00'dan sonra İslamabad'a ulaşacaklarını açıkladı.

Dün, PPP lideri Bilawal Butto Zerdari, Lala Musa şehrinde yaptığı açıklamada, Başbakan İmran Han'a istifa etmesi için 24 saat süre tanımıştı.

Zerdari, 27 Şubat'ta Karaçi'den İslamabad'a doğru yürüyüşe geçtiklerini açıklamıştı. Araç konvoyu ile İslamabad'a doğru gelen Zerdari ve beraberindekilerin bugün İslamabad'a ulaşması planlanıyor.???????

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Güvenlik Önlemleri, Parlamento, Protesto, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da muhalefet partisinin gösterisi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika


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