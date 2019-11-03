Son Dakika Haberleri: - Pakistan'da muhalefetin gösterileri devam ediyor
Son Dakika Güncel - Pakistan'da muhalefetin gösterileri devam ediyor

- Pakistan'da muhalefetin gösterileri devam ediyor

6 saat önce

- Pakistan'da muhalefetin gösterileri devam ediyorİSLAMABAD - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da muhalefetin başlattığı hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

- Pakistan'da muhalefetin gösterileri devam ediyor

İSLAMABAD - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da muhalefetin başlattığı hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da muhalefet partilerinin başlattığı Azadi March'ın (Özgürlük Yürüyüşü) gösterileri devam ediyor. İslam Ulema Camiası-Fazl lideri Maulana Fazlur Rehman öncülüğünde diğer muhalefet partilerinin çatısı altında toplanan binlerce gösterici, Imran Han liderliğindeki hükümetin istifa etmesini bekliyor. Gösterilerde konuşan muhalif lider Fazlur Rehman yaptığı konuşmada, "Pakistan üzerine yazdıklarınız sona erdi. Bu ülkeyi şimdi barış içinde yöneteceğiz" dedi.

Muhalefet tarafından hükümete istifa için verilen 2 günlük süre bu akşam dolacak. Sürenin dolmasının ardından hükümetin harekete geçmemesi durumunda, protestocuların meclis ve başbakanlık gibi binaların bulunduğu Kırmızı Bölge'ye yürümeleri bekleniyor.

Muhalefet, Han hükümetinin gayrimeşru olduğunu ve ordu tarafından desteklendiğini öne sürüyor. Ordu ise siyasete karıştığına yönelik suçlamaları kabul etmezken, Başbakan Han da istifa taleplerini reddetti.

Pakistan'da 28 Ekim'de başlayan gösterilerde protestocular Başbakan Imran Khan'ın istifasını ve seçimlerin yenilenmesini talep ediyor.

- Pakistan'da muhalefetin gösterileri devam ediyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:58 Kaynak: İHA
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