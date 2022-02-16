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Pakistan'da muhalif gazeteci gözaltına alındı - Son Dakika

Pakistan'da muhalif gazeteci gözaltına alındı

16.02.2022 13:56
Pakistan'da muhalif gazeteci gözaltına alındı

Pakistan'da hükümet politikalarına yönelik eleştirileriyle tanınan gazeteci Muhsin Baig, Federal Soruşturma Bürosu (FIA) tarafından gözaltına alındı.

Pakistan'da hükümet politikalarına yönelik eleştirileriyle tanınan gazeteci Muhsin Baig, Federal Soruşturma Bürosu (FIA) tarafından gözaltına alındı.

Geo News kanalının haberine göre, Baig'in ailesi, basına yaptığı açıklamada, FIA yetkililerinin bu sabah evlerine gelerek gazeteciyi gözaltına aldıklarını belirtti.

Aile, talep etmelerine rağmen yetkililerin gözaltı emrine ilişkin herhangi bir belge göstermediklerini aktardı.

FIA'dan yapılan açıklamada da İletişim Bakanı Murad Said'in şikayeti üzerine Baig'in gözaltına alındığı belirtildi.

Hükümet politikalarına eleştirileriyle tanınan gazeteci Baig, birkaç gün önce bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Bakan Said'i kastederek Başbakan İmran Han'ın kendisine yakın isimlere ödül vererek "kayırdığını" öne sürmüştü.

Muhalefetten tepki

Muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilawal Butto Zerdari, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Başbakan Han'ın halk gerçeklerin farkına varmasın diye öz eleştiriden korktuğuna işaret ederek gözaltına alınan gazetecinin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Sosyal medyada da çok sayıda gazeteci, Baig'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Hükümet kanadından ise konuya ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

Gazetecileri Koruma Komitesinin (CPJ) 2020 yılı Küresel Cezasızlık Endeksi raporunda, Pakistan 9. sırada yer almıştı.

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Federal Soruşturma Bürosu, Pakistan, Gözaltı, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da muhalif gazeteci gözaltına alındı - Son Dakika


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