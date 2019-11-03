Son Dakika Haberleri: Pakistan'da muhaliflerin protestoları devam ediyor
Son Dakika Dünya Pakistan'da muhaliflerin protestoları devam ediyor

Pakistan'da muhaliflerin protestoları devam ediyor

6 saat önce

Pakistan'da hükümetin aldığı ekonomik kararlar başta olmak üzere, seçimlerde de 'hile' iddiasıyla muhalefet partilerinin liderliğinde protestolar devam ediyor.

Pakistan'da muhaliflerin protestoları devam ediyor, System.String[]

Pakistan'da hükümetin aldığı ekonomik kararlar başta olmak üzere, seçimlerde de 'hile' iddiasıyla muhalefet partilerinin liderliğinde protestolar devam ediyor.

'Özgürlük Yürüşü' (Azadi March) olarak adlandırılan protesto kapsamında, ülkenin diğer bölgelerinden İslambat'a yürüyen eylemciler, dün itibariyle kentte ulaştılar. İslam Ulema Camiası-Fazl'ın (JUI-F) lideri Maulana Fazlur Rehman öncülüğünde başlayan protestolara diğer muhalefet partileri de destek veriyor. Eylemcilerin hedefinde ise Pakistan Başbakan'ı İmran Khan liderliğindeki hükümetin istifası yer alıyor.Protestolarda hükümete istifa etmesi için Cuma günü verilen süre bugün dolacak. Süre bitiminde istifanın gerçekleşmemesi halinde eylemciler, hükümet binalarının bulunduğu 'Kırmızı Bölgeye' yürüyeceklerini açıkladı.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:43 Kaynak: DHA
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