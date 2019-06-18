Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Pakistan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

48 dakika önce

Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Pakistan'ın Karaçi kentinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Pakistan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Pakistan'ın Karaçi kentinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karaçi'de Cemaat-i İslami Partisi destekçileri, mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı. Parti lideri Siraj ul Haq, yaptığı konuşmada Mursi'nin diktatörlüğe boyun eğmediğini belirterek, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı'nın Filistinlilerin bağımsızlık mücadelelerine destek verdiğini hatırlattı.

Pakistan'ın iktidar partisi ve muhalefet partisi de Mursi'nin vefatı sonrasında taziye mesajı yayınlamıştı. - KARAÇİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:48 Kaynak: İHA
Mısır, Pakistan, Muhammed Mursi, Güncel
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