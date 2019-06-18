Pakistan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
48 dakika önce
Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Pakistan'ın Karaçi kentinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:48 Kaynak: İHA
Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Pakistan
'ın Karaçi
kentinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Karaçi'de Cemaat-i İslami Partisi destekçileri, mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı. Parti lideri Siraj ul Haq, yaptığı konuşmada Mursi'nin diktatörlüğe boyun eğmediğini belirterek, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı'nın Filistinlilerin bağımsızlık mücadelelerine destek verdiğini hatırlattı.
Pakistan'ın iktidar partisi ve muhalefet partisi de Mursi'nin vefatı sonrasında taziye mesajı yayınlamıştı. - KARAÇİ
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı
Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil
Donald Trump açıkladı: Patrick Shanahan bakanlıktan vazgeçti