Pakistan'da Müslümanlar ilk sahuru yaptı - Son Dakika
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Pakistan'da Müslümanlar ilk sahuru yaptı

03.04.2022 02:48
Pakistan'da Müslümanlar ilk sahuru yaptı

Pakistan'da Müslümanlar, tandırda pişen roti ekmeği ve sütlü çay eşliğinde ilk sahurlarını yaptı.

Pakistan'da Müslümanlar, tandırda pişen roti ekmeği ve sütlü çay eşliğinde ilk sahurlarını yaptı.

Başkent İslamabad'ın çeşitli noktalarında seher vaktinin yaklaşmasıyla sokaklar hareketlendi.

Sahuru restoranlarda yapmak isteyen Pakistanlılar, sofralarında ağırlıklı olarak tandırda pişen roti ekmeği ve paratha, tavada yumurta, nohut ağırlıklı yemekler ve sütlü çayı tercih etti.

Bazı Pakistanlılar da sahurlarını, yerlere serilen hasırlar üzerinde 15-20 kişi bir araya gelerek yaptı.

İlk sahurlarını yapan Pakistanlı Müslümanlar, ezan vaktinin yaklaşmasıyla oruca niyetlenerek dua etti.

Pakistan'da Müslümanlar ilk sahuru yaptı
Pakistan'da Müslümanlar ilk sahuru yaptı
Pakistan'da Müslümanlar ilk sahuru yaptı
Pakistan'da Müslümanlar ilk sahuru yaptı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da Müslümanlar ilk sahuru yaptı - Son Dakika


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