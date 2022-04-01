Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor - Son Dakika
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Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor

01.04.2022 15:02
Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor

Pakistan'da Müslümanlar, ramazan öncesi son hazırlıkları tamamlıyor.

Pakistan'da Müslümanlar, ramazan öncesi son hazırlıkları tamamlıyor.

Ramazanın başlangıcının 3 Nisan olduğu Pakistan'da vatandaşlar, şehrin çeşitli noktalarındaki çarşı ve pazarları doldurdu.

Başkent İslamabad'ın en büyük pazarı İtvar Pazar'da vatandaşlar, yaklaşan ramazan öncesi son alışverişlerini yaptı.

Vatandaşlar hurma, nohut, un, pirinç ve kuru yemişlere yoğun ilgi gösterdi.

Pazarda alışveriş yapan İskender Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiyatların geçen yıla göre yüksek olduğunu ifade etti.

Pazar esnafı ise durgun olan piyasanın ramazanda hareketlenmesini umut ediyor.

Öte yandan camiler ve dini mekanlarda ise ramazan öncesi temizlik çalışmaları yapıldı.

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Pakistan, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor - Son Dakika


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