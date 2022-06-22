Pakistan'da Muson Öncesi Yağmurlar Can Kaybına Yol Açtı - Son Dakika
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Pakistan'da Muson Öncesi Yağmurlar Can Kaybına Yol Açtı

22.06.2022 15:54
Pakistan'da Muson Öncesi Yağmurlar Can Kaybına Yol Açtı

PEŞAVER, 22 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın Peşaver kentindeki muson öncesi yağmurların ardından su basan bir cadde görülüyor, 21 Haziran 2022.

PEŞAVER, 22 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın Peşaver kentindeki muson öncesi yağmurların ardından su basan bir cadde görülüyor, 21 Haziran 2022. Hükümet yetkililerinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde Pakistan'ın bazı bölgelerinde görülen şiddetli muson öncesi yağmur dalgası en az 26 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına ve büyük hasara yol açarak altyapıya ve ekili mahsullere zarar verdi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

21 Haziran, Pakistan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da Muson Öncesi Yağmurlar Can Kaybına Yol Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da Muson Öncesi Yağmurlar Can Kaybına Yol Açtı - Son Dakika
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