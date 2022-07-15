Pakistan'da Muson Öncesi Yağmurlar Can Kaybına Yol Açtı - Son Dakika
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Pakistan'da Muson Öncesi Yağmurlar Can Kaybına Yol Açtı

15.07.2022 17:50
Pakistan'da Muson Öncesi Yağmurlar Can Kaybına Yol Açtı

LAHORE, 15 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahore kentinde şiddetli yağmur nedeniyle sular altında kalan bir caddede güçlükle ilerleyen bir erkek, 14 Temmuz 2022.

LAHORE, 15 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahore kentinde şiddetli yağmur nedeniyle sular altında kalan bir caddede güçlükle ilerleyen bir erkek, 14 Temmuz 2022. Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) Çarşamba günü, Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson mevsimi öncesindeki yağmurlarla bağlantılı meydana gelen çeşitli kazalarda toplam 165 kişinin öldüğünü ve 171 kişinin de yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Jamil Ahmed/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da Muson Öncesi Yağmurlar Can Kaybına Yol Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da Muson Öncesi Yağmurlar Can Kaybına Yol Açtı - Son Dakika
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