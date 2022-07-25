Pencap eyaletine bağlı Lahor 'da da şiddetli yağış sebebiyle bir çocuk öldü.

Pakistan 'da ülke genelinde haziran ortasından bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 298'e yükseldi.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 298'e yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.