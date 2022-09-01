Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 208'e yükseldi - Son Dakika
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Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 208'e yükseldi

01.09.2022 23:35
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 208'e yükseldi

Pakistan'da Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde 416'sı çocuk toplam bin 208 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde 416'sı çocuk toplam bin 208 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde 416'sı çocuk toplam bin 208 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Yağışların Eylül ayı boyunca devam edebileceğini belirten NDMA, "Eylül ayında ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde yağış olması muhtemeldir" dedi. Öte yandan özellikle Pencap ve Sindh eyaletlerinde şiddetli sağanak yağışların beklendiği ve halkın ani su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi. Pakistan Ordusu, şu ana kadar bini hava operasyonları ile olmak üzere 50 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Başbakan Şerif'ten Erdoğan'a teşekkür

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Türkiye'nin Pakistan'daki selde zarar gören insanlar için büyük bir yardım çabası içerisinde olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 6 uçak Pakistan'a indi. Yarın 2 tane daha gelecek. Ayrıca yardım malzemeleri taşıyan tren Ankara'dan Pakistan'a geldi" demişti. Başbakan Şerif yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti. - İSLAMABAD

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Kaynak: İHA

Pakistan, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 208'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 208'e yükseldi - Son Dakika
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