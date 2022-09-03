Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 265'e yükseldi - Son Dakika
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Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 265'e yükseldi

03.09.2022 16:51
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 265'e yükseldi

Pakistan'da Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde 57 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı bin 265'e yükseldi.

Pakistan'da Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde 57 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı bin 265'e yükseldi.

Pakistan'da Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde bilanço artıyor. Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde 57 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtilirken, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının bin 265'e yükseldiği ifade edildi. NDMA, hayatını kaybedenlerden 22'sinin erkek, 18'inin kadın, 17'sinin ise çocuk olduğunu açıkladı.

Yetkililer Sukkur Barajı'ndaki su seviyesinin yükseldiğini ve sele neden olduğunu söyledi.

Planlama, Kalkınma ve Reform Bakanı Ahsan İkbal ise Ulusal Sel Müdahale ve Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumu Pakistan'ı desteklemeye ve bu kararlılıktan vazgeçmemeye çağırdı. - İSLAMABAD

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Birleşmiş Milletler: 6.4 milyon Pakistanlı vahim durumda Birleşmiş Milletler: 6.4 milyon Pakistanlı vahim durumda Pakistanlılar sular altında yaşam mücadelesi veriyor Pakistanlılar sular altında yaşam mücadelesi veriyor
Kaynak: İHA

Pakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 265'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 265'e yükseldi - Son Dakika
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