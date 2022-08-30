Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi - Son Dakika
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Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi

30.08.2022 09:36
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi

Pakistan'da Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi.

Pakistan'da Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi.

Pakistan'da Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel felaketi nedeniyle şu ana kadar bin 136 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkenin üçte birinin sular altında kaldığı felakette, yaklaşık 100 bin kişi de evsiz kaldı.

Okullar tatil edildi

Öte yandan son yılların en büyük sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'daki Sindh ve Belucistan eyaletlerinde okullar tatil edildi. Hükümet yetkililerinden yapılan açıklamada, haftalardır devam eden Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde en az 10 milyar dolarlık kayıp meydana geldiği belirtildi. - İSLAMABAD

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Pakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi - Son Dakika
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