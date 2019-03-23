Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Okul Duvarı Yıkıldı: 6 Ölü

Pakistan'da Okul Duvarı Yıkıldı: 6 Ölü

59 dakika önce

Pakistan'da milli gün kutlamaları sırasında okul duvarının yıkılması sonucu 5'i çocuk 6 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Pakistan'da Okul Duvarı Yıkıldı: 6 Ölü, System.String[]
Pakistan'da milli gün kutlamaları sırasında okul duvarının yıkılması sonucu 5'i çocuk 6 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Pakistan medyasında yer alan habere göre, polis yetkilisi Nejla Bagar, Pencap eyaletinin Hindistan sınırındaki Gujranvala kentindeki bir özel okulda Pakistan Günü kutlamalarının yapıldığı salonun duvarının yıkıldığını açıkladı.

Bagar, yıkılan duvarın altında kalan 5 çocuk ile bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Duvarın yıkılmasıyla 2'si ağır 13 kişi yaralanırken, yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Bagar ayrıca okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldığını ve müdür ile kardeşinin gözaltına alındığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:01 Kaynak: AA

Pakistan, Güncel
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