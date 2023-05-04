Pakistan'da okula gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası 7 öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da okula gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası 7 öğretmen hayatını kaybetti

04.05.2023 16:31
Pakistan'da okula gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası 7 öğretmen hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Paraçinar kentinde, bir okula düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 öğretmen yaşamını yitirdi.

Yerel "Dunya News"in haberine göre, ülkenin Afganistan'daki sınırında yer alan Paraçinar'daki bir lisede, sınav düzenlendiği sırada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 öğretmen öldürüldü.

ADI TERÖR OLAYLARIYLA ANILMIYOR

Emniyet yetkilileri, saldırının nedenine dair inceleme başlattıklarını açıklarken, olayın terörle ilgili olabileceğini aktardı. Adı terör saldırılarıyla anılmayan Paraçinar'da Şii nüfusun ağırlıkta olduğu biliniyor. Pakistan'da okullar genellikle saldırıların hedefi olmuyor.

2014'TE 148 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentinde, Aralık 2014'te bir okula düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda, öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 148 kişi öldürülmüştü.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Afganistan, Pakistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da okula gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası 7 öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
16:42 CHP Mitinginde "Öcalan" sloganı atan 2 kişiye gözaltı kararı
16:39 Şarkıcı Hatice, cumhurbaşkanı adayını ilan etti: Cumhurbaşkanım Bay Kemal, ilk turda bitecek bu iş
16:36 Süper Lig'de haftanın programı belli oldu! Dev maçı Halil Umut Meler yönetecek
16:28 Selen Görgüzel yıllar sonra itiraf etti: Babam yaşındaki adamlar benimle birlikte olmak istedi
16:28 Fenerbahçe'nin efsane 103 gollü sezonunda kadroda yer alan eski futbolcu Ergin Parlar son yolculuğuna uğurlandı
16:20 Mitinge giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı
16:19 Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer alan eski futbolcu Ergin Parlar toprağa verildi
15:55 Trabzon'da HÜDA PAR krizi yaşanıyor! HÜDA PAR yeniden stant açınca ortalık karıştı
15:56 Pakistan'da okula gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası 7 öğretmen hayatını kaybetti
15:50 Pakistan'da okula düzenlenen silahlı saldırıda 7 öğretmen öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2023 16:48:18. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'da okula gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası 7 öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement