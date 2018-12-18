Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Okul Servisine Tren Çarptı: 12 Yaralı

Pakistan'da Okul Servisine Tren Çarptı: 12 Yaralı

4 saat önce

- Pakistan'da okul servisine tren çarptı: 12 yaralıİSLAMABAD - Pakistan'ın Naroval şehrinde tren raylarından geçen okul servisine tren çarptı, 12 öğrenci yaralandı.

- Pakistan'da okul servisine tren çarptı: 12 yaralı

İSLAMABAD - Pakistan'ın Naroval şehrinde tren raylarından geçen okul servisine tren çarptı, 12 öğrenci yaralandı.
Pakistan'ın Pencap eyaletinin Naroval şehrinde okul servisine tren çarptı. Kazada 12 öğrencinin yaralandığı bildirildi Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralıların, Naroval Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.
Yetkililer, okul servisinin kırmızı ışığa rağmen tren raylarından geçtiğinin altını çizerek ve kazanın göz göre göre gerçekleştiğine dikkat çekti.
Öte yandan, Naroval'dan Lahor'a giden trende yaralanan kimsenin olmadığı söylendi.
(AM-MOŞ-ÖK-D)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:44 Kaynak: İHA

Pakistan, Güncel
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