Pakistan'da okullar 3 ay sonra yüz yüze eğitime başladı - Son Dakika

Pakistan'da okullar 3 ay sonra yüz yüze eğitime başladı

01.02.2021 10:02
Pakistan'da okullar 3 ay sonra yüz yüze eğitime başladı, System.String[]

Pakistan'da korona virüs salgını nedeniyle ilkokul, ortaokullar ve üniversitelerde ara verilen eğitime 3 ay sonra başlandı.

Pakistan'da korona virüs salgını nedeniyle ilkokul, ortaokullar ve üniversitelerde ara verilen eğitime 3 ay sonra başlandı.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını ile mücadelede ülkelerin büyük bir kısmında eğitime ara verilmişti. Pakistan'da ilkokul, ortaokullar ve üniversiteler 3 ay sonra yüz yüze eğitime başladı. Eğitim Bakanı Shafqat Mahmood, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğrencilere eğitim döneminde başarılar diledi.

Alınan kararlara göre, öğrenciler 2 gruba ayrılacak ve her grupta bulunan öğrenciler haftada 3 gün okula giderek eğitime devam edecek. Pakistan'da eğitim döneminde maske ve mesafe kurallarına uygun olarak devam etmesi planlanıyor.

Pakistan'da korona virüs vaka sayısı 546 bin 428, korona kaynaklı can kaybı sayısı ise 11 bin 683 olarak açıkladı.

-İHA-

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pakistan'da okullar 3 ay sonra yüz yüze eğitime başladı - Son Dakika


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