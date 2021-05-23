Pakistan'da on binlerce kişi Filistin ile dayanışma göstermek için bir araya geldi - Son Dakika

Pakistan'da on binlerce kişi Filistin ile dayanışma göstermek için bir araya geldi

Pakistan'ın Karaçi şehrinde on binlerce kişi, Filistin halkı ile dayanışma göstermek için bir araya geldi.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde on binlerce kişi, Filistin halkı ile dayanışma göstermek için bir araya geldi. Cemaat-i İslami Partisi tarafından Karaçi'nin Şahrah-ı Faysal bölgesinde düzenlenen Filistin'e destek gösterisine on binlerce kişi katıldı. Dev Filistin bayraklarının açıldığı eylemde göstericiler, Filistin ile dayanışma mesajları paylaşırken, İsrail karşıtı sloganlar attı. Organizatörler, eyleme 100 binin üzerinde kişinin katıldığını iddia ederken, güvenlik güçleri katılımın 50 bin civarında olduğunu belirtti. Heniyye'den Pakistan'a teşekkür Öte yandan gösteriye, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de telefon ile bağlandı. Heniyye, İsrail'in Filistin halkının topraklarını gasbetmek istediğini ancak Filistinlilerin bunun olmasına asla müsaade etmeyeceğini söyledi. Pakistan'ın Filistin halkının mücadelesine kararlı desteğine teşekkür eden Heniyye, Pakistan hükümetinin de Filistin davasını küresel forumlarda savunmayı sürdüreceğini umduğunu kaydetti. Cemaat-i İslami lideri Siracül Hak ise Filistinlilerin İsrail güçlerine karşı başarılı direnişini tebrik ederek, "Evleri yıkabilirsiniz, silahsız kadın ve çocukları öldürebilirsiniz ve sivilleri bombalayabilirsiniz fakat Filistin özgür olana kadar direnişi kıramazsınız." dedi.

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