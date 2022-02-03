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Pakistan'da orduya yönelik saldırılarda ölen asker sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika

Pakistan'da orduya yönelik saldırılarda ölen asker sayısı 7'ye yükseldi

03.02.2022 23:13
Pakistan'da orduya yönelik saldırılarda ölen asker sayısı 7'ye yükseldi

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, silahlı kişilerin orduya ait 2 noktaya dün düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmada ölen askerlerin sayısı 7'ye çıktı.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, silahlı kişilerin orduya ait 2 noktaya dün düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmada ölen askerlerin sayısı 7'ye çıktı.

Dawn sitesinin haberine göre, Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, silahlı kişilerin Banjgur'da orduya ait bir güvenlik noktasına dün saldırı düzenlediği, çıkan çatışmada 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği, 3 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırganların dün Naushki'de sızmaya çalıştıkları güvenlik kampında çıkan çatışmada da 4 askerin hayatını kaybettiği, 9 saldırganın öldürüldüğü aktarılırken, Pakistan ordusunun teröre karşı büyük zafer kazandığı ifade edildi.

Belucistan Cumhuriyet Ordusu ile Birleşik Beluç Ordusu'nun birleşmesiyle geçen ay kurulan ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu, Twitter'dan saldırıları üstlendi.

Eyalete bağlı Kech bölgesinde, geçen hafta bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 10 asker hayatını kaybetmişti.

Belucistan'daki ayrılıkçı gruplar, bağımsızlık talebiyle askerlere ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

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Pakistan, Saldırı, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da orduya yönelik saldırılarda ölen asker sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da orduya yönelik saldırılarda ölen asker sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
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