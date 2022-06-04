İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürmek için harekete geçtiği ve bölgeye daha fazla ekibin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da orman yangınında en az 4 kişi öldü - Son Dakika

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