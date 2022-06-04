Pakistan'da orman yangınında en az 4 kişi öldü

Pakistan'ın kuzeybatısında meydana gelen orman yangını nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki yüksek rakımlı bir ormanda geniş çaplı yangın çıktı.
Yetkililer, yangın nedeniyle hayatını kaybeden 4 kişinin birinin çocuk olduğunu açıkladı.
İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürmek için harekete geçtiği ve bölgeye daha fazla ekibin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
Yangının nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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