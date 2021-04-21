Pakistan'da otel otoparkında patlama: 3 ölü, 13 yaralı

Pakistan'ın Ketta şehrinde faaliyet gösteren Serena Otele'e ait otoparkta patlama meydana geldi. Pakistan güvenlik güçleri, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, patlamanın Serena Otel'in otoparkında meydana geldiğini, olayın nedeninin araştırıldığını kaydetti.

3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ PATLAMADA YIKIM ÇOK BÜYÜK

Meydana gelen olayda 3 kişi hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını ifade eden yetkililer, patlamanın etkisiyle otoparktaki araçlar zarar görürken, otelde de hasar oluştuğunu ifade etti. Yetkililer, patlamada yaralananların Ketta'daki hastaneye sevk edildiğini ifade etti.

OTELDE DİYANET VAKFI HEYETİ DE BULUNUYORDU

Öte yandan, Ramazan yardımı faaliyetleri çerçevesinde söz konusu otelde konaklayan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyetinin de bulunduğu ifade edildi.

Pakistan güçleri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.