Son Dakika Haberleri: Pakistan'da otobüs ile çekçek çarpıştı: 9 ölü
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Pakistan'da otobüs ile çekçek çarpıştı: 9 ölü

1 saat önce

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir otobüsün çekçekle çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da otobüs ile çekçek çarpıştı: 9 ölü, System.String[]
Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir otobüsün çekçekle çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Chiniot şehrinde Jhang şehrinden gelen bir otobüs ile çekçek (rikşa) çarpıştı. Meydana gelen kazada çekçekte bulunan 9 kişinin tamamı olay yerinde hayatlarını kaybederken, otobüs yolcuları kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine intikal eden kurtarma ekipleri cesetleri morga kaldırdı. Polis, hayatını kaybeden 9 kişinin de Bahadurabad adlı kasabadan olduğunu bildirdi.
(İHA)
Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:35 Kaynak: İHA
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