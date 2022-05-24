Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı

24.05.2022 12:25

- Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı Pakistan'ın Pencap eyaletinde iki otobüsün çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

- Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı

İSLAMABAD - Pakistan'ın Pencap eyaletinde iki otobüsün çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Galyat bölgesinde iki otobüs çarpıştı. Meydana gelen kazada otobüslerden birinin vadiye düştüğü bildirilirken, bölgeye çok sayıda ilkyardım ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi ise yaralandı. Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtirken, kazanın, otobüsler birbiriyle yarış halinde olduğu için aşırı hızdan kaynaklandığı bildirildi.

Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı
Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı
Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı
Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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