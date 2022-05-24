- Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı

İSLAMABAD - Pakistan'ın Pencap eyaletinde iki otobüsün çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Galyat bölgesinde iki otobüs çarpıştı. Meydana gelen kazada otobüslerden birinin vadiye düştüğü bildirilirken, bölgeye çok sayıda ilkyardım ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi ise yaralandı. Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtirken, kazanın, otobüsler birbiriyle yarış halinde olduğu için aşırı hızdan kaynaklandığı bildirildi.