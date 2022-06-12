Pakistan'da otoparkta çıkan yangında 500'ün üzerinde motosiklet ve taşıt kül oldu - Son Dakika
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Pakistan'da otoparkta çıkan yangında 500'ün üzerinde motosiklet ve taşıt kül oldu

12.06.2022 16:11
Pakistan'da otoparkta çıkan yangında 500'ün üzerinde motosiklet ve taşıt kül oldu

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir otoparkta çıkan yangın sonucu 500'ün üzerinde motosiklet, 7 otomobil ve bir otobüs kül oldu.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir otoparkta çıkan yangın sonucu 500'ün üzerinde motosiklet, 7 otomobil ve bir otobüs kül oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Aziz Bhatti bölgesinde bir otopark yakınındaki çalılıkta çıkan yangın kısa sürede otoparka da sıçradı.

İtfaiye Departmanı yetkilileri, yangın nedeniyle 500'ün üzerinde motosiklet, 7 otomobil ve bir otobüsün kül olduğunu, can kaybı ve yaralanan olmadığını açıkladı.

Yetkililer, yanan tekerleklerin yoğun dumana yol açtığını, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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Kaynak: AA

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da otoparkta çıkan yangında 500'ün üzerinde motosiklet ve taşıt kül oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Pakistan'da otoparkta çıkan yangında 500'ün üzerinde motosiklet ve taşıt kül oldu - Son Dakika
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