Pakistan'da papağanı kaçırdığı için 7 yaşındaki hizmetçi çocuğu öldürmekle suçlanan çift tutuklandı - Son Dakika
BBC

Pakistan'da papağanı kaçırdığı için 7 yaşındaki hizmetçi çocuğu öldürmekle suçlanan çift tutuklandı

Pakistan'da yedi yaşındaki hizmetçi kız çocuğunu, kafesteki papağanlarını saldığı için işkence yaparak öldürmekle suçlanan çift, polis bir yalan makinesi testi hazırlarken iki hafta gözaltında tutulacak.

Pakistan'da papağanı kaçırdığı için 7 yaşındaki hizmetçi çocuğu öldürmekle suçlanan çift tutuklandı, System.String[]

Pakistan'da yedi yaşındaki hizmetçi kız çocuğunu, kafesteki papağanlarını saldığı için işkence yaparak öldürmekle suçlanan çift tutuklandı. Çift, polis yalan makinesi testi hazırlarken iki hafta hapiste tutulacak.

Rawalpindi'deki bir hastanede görevliler, mayıs ayının sonunda yaralı kız bir çocuğunun tedavi için kendilerine getirilmesinden sonra polisi aradı. Sıddık çiftinin hastaneye getirdiği Zehra adlı kız çocuğu bir gün sonra ölmüştü.

Pakistan'da 15 yaşından küçükleri çalıştırmak yasal değil, ancak sık görülen bir durum.

Zehra'nın başına gelenler ülkede büyük bir öfkeye neden oldu ve suçlanan çift şu ana dek hiç konuşmadı.

Pakistan İnsan Hakları Bakanı, çocuk işçi çalıştırmayla mücadele yasalarını değiştirmeyi vaat etti. Ancak mevcut yasaların uygulanması için de çok az şey yapıldığı eleştirilerinde bulunuluyor.

Zehra'nın dedesi Syed Fazal Hüseyin Şah, BBC'ye yaptığı açıklamada, Sıddıklar'ın evinde birkaç yıl önce aşçı olarak çalışan bir akrabalarının beş ay önce Zehra'yı bu evde işe soktuğunu anlattı.

Şah, "Onu eğiteceklerini söyledi. Bizim gücümüz buna yetmiyordu ve biz de göndermeye karar verdik" dedi.

Zehra nasıl öldü?

Polis zabıtlarına göre, Zehra işveren Hasan Sıddık tarafından, 31 Mayıs'ta Rawalpindi kentinin zengin mahallelerinden Bahriha Town bölgesindeki hastaneye, durumu ağır bir şekilde getirildi.

Kanaması vardı ve yüzünde, göğsünde, kollarında ve bacaklarında işkence izleri vardı. Daha sonra yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı, ancak ertesi gün hayatını kaybetti.

Hastane görevlileri, polise 1 Haziran sabahı, Zehra halen hayatta ancak bilinci kapalıyken haber verdi.

Sağlık görevlileri, Sıddık'ın Zehra'yı önceki akşam getirdiğini söyledi.

Sıddık'ın Zehra'nın hizmetçileri olduğunu ve papağanlarının kafeslerinin kapılarını açıp kaçmalarına neden olduğu için kendisi ve eşinin küçük kızı dövdüklerini anlattığı kaydedildi.

Görevliler, Zehra'ya acil müdahalede bulundukları sırada, Sıddık'ın ortadan kaybolduğunu anlattı.

Hüseyin Sıddık'ı hastanede arayıp bulamamalarının ardından polise ihbarda bulundukları belirtildi.

Polis daha sonra, Sıddık'ın hastaneye verdiği kimlik kartı fotokopisinden yola çıkarak, çifti gözaltına aldı.

Çocuk hizmetçilere kötü muamele ne kadar yaygın?

Pakistan'da küçük yaştaki hizmetçilerin sayısına dair güvenilir bir veri yok; ancak daha önce de kötü muamele haberleri duyulmuştu.

Geçtiğimiz aylarda, üç insan hakları örgütünün ortaklaşa yayınladığı rapora göre, son 10 yılda en az 140 çocuk hizmetçi işkence veya tecavüze uğradı, öldürüldü.

Bu sayıya gazete haberleri taranarak ulaşıldı; bu sayı, yoksul ailelerin kötü muamele olaylarını, korku, yıldırma ve kötü muameleyi yapanlarla anlaşmaya varmaları, bu yüzden polise bildirmemeleri nedeniyle iyimser bir tahmin olarak görülüyor.

Ancak bazı vakalar ülkede büyük yankı yarattı. Aralık 2016'da 10 yaşındaki bir kız çocuğunun kanlı yüzü ve şişmiş gözünü gösteren fotoğraf, sosyal medyada yayılmıştı.

Pencap bölgesindeki Faysalabad kenti yakınlarında bulunan bir köyden gelen Tayyibe adlı kız çocuğu, İslamabad kentinde yaşayan bir yargıcın evinde hizmetçilik yapıyordu.

Tayyibe'nin yargıcın eşi tarafından bir süpürgeyi kaybettiği için dövüldüğü belirtilmişti. Vaka, komşuların çocuğun yüzündeki yaraları görmeleri ve ihbarda bulunmalarıyla ortaya çıktı.

Ülkede, hizmetçi olarak çalıştırılan çocukların sayısının yüz binlerce olduğu düşünülüyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 2004'te kaleme aldığı raporda bu sayının 264 bin olduğu söyleniyordu.

Ancak 2004'tan bu yana nüfusun hızlı yükselişi, yoksulluktaki artışla bu sayının kat be kat daha yükseldiği tahmin ediliyor.

Pakistan, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 10:02 

Son Dakika Dünya Pakistan'da papağanı kaçırdığı için 7 yaşındaki hizmetçi çocuğu öldürmekle suçlanan çift tutuklandı - Son Dakika Dünya

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