Pakistan'da parfüm fabrikasında patlama: 11 ölü - Son Dakika

Pakistan'da parfüm fabrikasında patlama sonrası çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Lahor şehrinde parfüm fabrikasında sabaha karşı patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangının çıktığı kazada en az 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Patlama nedeniyle çatısı çöken binanın enkazında insanların olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü fabrikada en az 15 işçinin bulunduğu aktarıldı. Görgü tanıkları büyük bir patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

(İHA)