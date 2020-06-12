- Pakistan'da patlama: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

- Pakistan'da patlama: 1 ölü, 10 yaralı

- Pakistan'da patlama: 1 ölü, 10 yaralı Pakistan'da meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

- Pakistan'da patlama: 1 ölü, 10 yaralı RAWALPINDI - Pakistan'da meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Pakistan'ın Pencap eyaletinde bulunan Rawalpandi kentindeki Saddar bölgesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı. Patlamanın ardından çevrede bulunan ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Polis, patlamanın meydana geldiği bölgeyi güvenlik şeritleri ile kapattı. Patlamanın neden meydana geldiği hakkında kesin bir bilgi olmadığı ifade edilirken, bisiklete yerleştirilmiş bir bombanın patlatılmış olabileceğinden şüphelenildiği açıklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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