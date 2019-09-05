Pakistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı
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Pakistan'ın Kuetta kentinde meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:24 Kaynak: AA
Pakistan'ın Kuetta kentinde meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı.
Yerel medyada yer alan bilgiye göre Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da bir iş yerinde tüp patlaması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Olay yerine polis ve ilk yardım ekiplerinin gelmesinin ardından sebebi belli olmayan ikinci patlama yaşandı.
İkinci patlamada ise 2'si polis, 2'si gazeteci olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Patlamada yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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