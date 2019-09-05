Son Dakika Haberleri: Pakistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Pakistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı

35 dakika önce

Pakistan'ın Kuetta kentinde meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı.

Pakistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı, System.String[]

Pakistan'ın Kuetta kentinde meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan bilgiye göre Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da bir iş yerinde tüp patlaması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve ilk yardım ekiplerinin gelmesinin ardından sebebi belli olmayan ikinci patlama yaşandı.

İkinci patlamada ise 2'si polis, 2'si gazeteci olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Patlamada yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eymen'in katil annesinin para karşılığı ilişkiye girdiği ortaya çıktı! Devletin çocuğa el koymaması tartışma yarattı
Cani adam ayrı yaşadığı karısını, kızları yan odadayken boğazından bıçaklayarak öldürdü Kamerun'da parktan kaçan iki aslan 80 inek yedi Manisa boşanma davaları süren eşini öldürdü, birlikte yaşadığı erkeği yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 20:59:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]