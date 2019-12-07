Son Dakika Haberleri: Pakistan'da patlama: 1 ölü, 6 yaralı
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Pakistan'da patlama: 1 ölü, 6 yaralı

6 saat önce

Pakistan'ın Lahor kentinde bir iş yerinde yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Pakistan'da patlama: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Pakistan'ın Lahor kentinde bir iş yerinde yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Polis yetkilisi Muhammed Ejaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın Lahor'un Township bölgesinde buzdolabı tamiri yapılan bir iş yerinde meydana geldiğini aktardı.

İş yerindeki buzdolabı kompresörünün patladığını belirten Ejaz, olayda bir kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Ejaz, bölgede yasa dışı Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün siyasi kanadı Cemaatüd Dava'nın (JUD) etkinlik düzenlediğini ve soruşturmada bu durumun da göz önünde bulundurularak terör şüphesinin araştırılacağını ifade etti.

Pakistan, Lahor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:00 Kaynak: AA
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