Pakistan'da patlama: 10 yaralı
1 saat önce
Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Hassna Ghari bölgesinde bu sabah gerçekleşen patlamada 5'i polis 10 kişi yaralandı.
Pakistan Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:55 Kaynak: AA
'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Hassna Ghari bölgesinde bu sabah gerçekleşen patlamada 5'i polis 10 kişi yaralandı. Patlama, sabah saatlerinde dini bir okulun yanına bırakılan bombanın güvenlik güçlerince imha edilmesi sırasında gerçekleşti.
ABD polisinden tepki çeken hareket! Siyahi şüphelinin elllerini bağlayıp atın arkasında yürüttüler Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu Afganistan'da polis karakoluna saldırı: Patlamada 95 kişi yaralandı HDP Eş Genel Başkanı Temeli: 2020 erken seçim getirir