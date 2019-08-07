Son Dakika Haberleri: Pakistan'da patlama: 10 yaralı
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Pakistan'da patlama: 10 yaralı

1 saat önce

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Hassna Ghari bölgesinde bu sabah gerçekleşen patlamada 5'i polis 10 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Hassna Ghari bölgesinde bu sabah gerçekleşen patlamada 5'i polis 10 kişi yaralandı. Patlama, sabah saatlerinde dini bir okulun yanına bırakılan bombanın güvenlik güçlerince imha edilmesi sırasında gerçekleşti.
Pakistan, Polis, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:55 Kaynak: AA
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